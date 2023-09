Tribunal decide que dívida pode ser paga em troca de sexo oral

O Tribunal Constitucional da Espanha decidiu que o pagamento de uma dívida pode ser feito em troca de sexo oral, segundo decisão publicada no fim de dezembro. (Foto>Reprodução)

O grupo de Juízes avaliava a denúncia de uma mulher contra seu ex-cunhado após ela receber dele um empréstimo de 15 mil euros (cerca de R$ 100 mil).

Na prática, a corte arquiva a denúncia da mulher por concluir que esta “foi uma relação livre entre os dois e que parou quando deixou de haver consentimento.

Segundo a acusação, os favores sexuais não haviam sido acordados inicialmente. O ex-cunhado nega e afirmou que parte do empréstimo, sem cobrança de juros, já havia sido paga.

A ministra da Igualdade da Espanha, Irene Montero, questionou a decisão ainda em 2019, quando o processo daria entrada na mais alta corte do país, e disse que “sem consentimento, é agressão”.

“O consentimento implica na ausência de condições e ameaças”, escreveu a chefe da pasta, que também é psicóloga. “E poder mudar de ideia a qualquer momento.”

Em uma rede social, Montero descreveu o caso como um abuso e afirma que é como todos os poderes do Estado deveriam entender o processo.

“Uma mulher desesperada pede ajuda ao cunhado. Para dar o dinheiro, ele a obriga a praticar sexo oral”, disse a ministra. “Quando não aguenta mais, ele ameaça com processos contra ela e sua filha.”

Fonte: G1

