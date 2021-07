COOPERTRANS E SICREDI, Lança convenio de fomento para o Garimpo Legal.

Presidente da COOPERTRANS, senhor Pedro Mello Junior e representante do SICREDI na assinatura do convenio (Foto:Coopertrans) –

A Cooperativa dos Garimpeiros de Moraes Almeida e Transgarimpeira–COOPERTRANS, com sede em Moraes Almeida/Itaituba-PA e atuante em toda a região do Tapajós, assinou na data de hoje 06 de julho de 2021, um convenio em parceria com a COOPERATIVA SICREDI GRANDES RIOS, para linha de crédito de fomento destinado a Garimpeiros, linha terá como principal objetivo financiar a regularização de áreas para garimpo e pesquisa. Fomento terá o parcelamento em até 48x, com desconto de 10%, na taxa de juros cotada na análise do cooperado.

O presidente da COOPERTRANS, senhor Pedro Mello Junior, disse; Hoje tivemos uma grande vitória para os garimpeiros, estamos nos encaminhando para uma nova fase, no que se tange garimpo e mineração legal, a COOPERTANS, tem com um de seus objetivos, trabalho a regularização de áreas para garimpo e a defesa dos direitos dos Garimpeiros e com essa parceria junto a Sicredi, ira facilitar muito esse trabalho, ele enfatiza “Acabou a desculpa de dizer que não tem recurso ou linhas que atendam o Garimpeiro para se regularizar” a COOPERTRANS e a Sicredi, como cooperativas parceiras está à disposição para atendê-los.

Para dúvidas e esclarecimentos procurar as agencias da SICREDI ou a COOPERTRANS através dos telefones 93-98134-8087 (Pedro) e 65-98108-9804 (Ana) .

