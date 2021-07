Quatro foram presos por tráfico e porte ilegal de arma de fogo em Itaituba

Quatro indivíduos, identificados como Carlos José da Silva Oliveira, Rubenilson Silva Oliveira, José Paulo Silva Oliveira e Leonardo de Sousa Viana, foram presos no início da noite de segunda-feira, 05, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Eles foram capturados em uma propriedade localizada no KM 68 da zona rural de Itaituba e que pertencia a um dos suspeitos, Leonardo.

A Polícia Militar informou que enviou uma guarnição da PM para o local após receber denúncia que lá funcionava um ponto de produção e distribuição de entorpecentes. Com o apoio do Serviço Reservado, a PM realizou uma busca no interior da propriedade, com a autorização do proprietário.

Foram encontradas 02 espingardas sem documentação, uma de calibre 32 e outra de pressão, 01 revólver calibre 38 com numeração suprimida, 04 cartuchos calibre 32 e 03 munições intactas calibre 38. Além disso, foram encontrados 06 tabletes de material entorpecentes similares a Crack, pesando pouco mais de 4kg.

Os suspeitos foram detidos e encaminhados à 19ª Seccional de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.

Foto: Polícia Militar

Com informações do Giro Portal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...