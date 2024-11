COP 29: Pará apresenta agenda climática e ambiental na COP 29 no Azerbaijão

(Foto: Reprodução) – O evento segue até o dia 22 de novembro. ()

Governo do estado, como anfitrião da COP 30, terá destaque no evento

A 29ª Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas (COP 29) começou nesta segunda-feira (11) em Baku, capital do Azerbaidjão, e segue até o dia 22 de novembro.

O Pará, que sediará a 30° edição do evento em 2025, terá um papel de destaque neste ano e deve apresentar avanços que combinam recuperação ambiental com desenvolvimento econômico sustentável.

“Chegamos à COP 29 com o Pará em uma posição importante, de destaque na transformação econômica para um modelo sustentável na Amazônia. Cada avanço nas iniciativas que apresentaremos — da concessão florestal na APA Triunfo do Xingu ao fortalecimento da bioeconomia e ao incentivo à pecuária sustentável — reforça nosso compromisso com um desenvolvimento que respeita a floresta e promove oportunidades econômicas e sociais para nossa população. O Pará está mostrando que preservar a Amazônia é compatível com prosperidade e inovação, servindo de exemplo para o Brasil e para o mundo”, destaca o governador do Pará, Helder Barbalho.

A Unidade de Recuperação Triunfo do Xingu deve ser um dos principais destaques do evento neste ano. O projeto quer restaurar mais de 10 mil hectares de áreas degradadas e gerar créditos de carbono para financiamento da recuperação ambiental.

Com um modelo inovador de concessão de até 40 anos, o projeto prevê um investimento de R$ 250 milhões e a criação de aproximadamente 2 mil empregos na região.

O Pará também deve apresentar durante a COP 29 o Programa Pecuária Sustentável, que visa garantir o desenvolvimento e a integridade da cadeia produtiva, implementando a identificação individual de todo o rebanho até 2026. Os principais avanços incluem a brincagem dos animais, já iniciada, e um programa de requalificação comercial que visa reintegrar ao mercado da carne produtores que se comprometem com a recuperação de suas áreas.

“ Acreditamos que é possível transformar a conservação ambiental em uma oportunidade de desenvolvimento. Com projetos como o da concessão de restauro, o programa Pecuária Sustentável e a implementação do REDD+ no estado, estamos investindo em práticas que geram benefícios diretos para as comunidades e protegem nossos recursos naturais. O Pará vem consolidando um modelo de gestão ambiental inclusivo, que valoriza o conhecimento tradicional e promove o bem-estar das populações locais, criando um caminho de benefícios para a coletividade e para a sustentabilidade”, afirma o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, Raul Protázio Romão.

Fonte: Iury Costa – O Liberal

