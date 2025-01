Aberto Processo Seletivo Prefeitura de Itaituba – PA abre 1.012 Vagas e recebe Inscrições Gratuitas de Candidatos de Nível Fundamental, Médio e Superior. Salários de até R$5.942,24. Saiba Mais!

(Foto:Reprodução) – Prefeitura de Itaituba – PA abre 1.012 Vagas e recebe Inscrições Gratuitas de Candidatos de Nível Fundamental, Médio e Superior. Salários de até R$5.942,24.

Está aberto o processo seletivo Prefeitura de Itaituba, no Pará, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), para preenchimento de 1.012 vagas para a área da educação.

O certame, regido pelo edital GAB/SEMED nº 001/2025, tem validade de acordo com o calendário escolar e pode ser prorrogado. Este processo será conduzido pela Coordenação de Recursos Humanos da SEMED e utilizará análise de currículos como critério principal.

Vagas

O processo seletivo oferece ao todo 1.012 vagas para os principais níveis de escolaridade, abrangendo diferentes lotações, entre área urbana, Miritituba, área rural e escolas indígenas.

As vagas de nível fundamental oferecem salários a partir de R$ 1.412,00, com carga horária de 30h ou 40h semanais e abrangem cargos como Auxiliar de Serviços Gerais, Merendeira, Motorista, Vigia e outros.

Oportunidades de nível médio possuem remunerações variando de R$ 1.412,00 a R$ 2.502,19 e são destinadas às funções de Auxiliar de Classe Infantil, Cuidador Educacional, Mediador, Motorista, Porteiro, Técnico em Infraestrutura e outras

Para nível superior há vencimentos de até R$ 5.942,24 e as vagas são para Professores de diversas áreas, Coordenador Pedagógico, Psicólogo, Engenheiro Civil e muitos outros.

Alguns cargos também oferecem formação de cadastro reserva, permitindo futuras convocações conforme a necessidade.

Os requisitos exigem comprovantes de formação escolar de acordo com o cargo pretendido. Para mais informações, vide os critérios de participação na tabela de cargos do edital de abertura.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas no período de 7 a 9 de janeiro de 2025, das 8h às 16h, e no dia 10 de janeiro 2025, das 8h às 12h.

Os candidatos devem comparecer ao auditório da Secretaria Municipal de Educação de Itaituba e entregar a documentação especificada no edital (item 8) no momento da inscrição. Apenas uma inscrição será aceita por candidato.

Provas

O processo seletivo contará com diferentes etapas, sendo:

Preenchimento da inscrição e entrega de documentos;

Análise de currículo pela Coordenação de Recursos Humanos da SEMED;

Publicação do resultado e convocação dos selecionados.

A análise documental atribuirá pontuação conforme os critérios estabelecidos no edital.

Fonte: paineldeempregospara e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/01/2025/16:58:48

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

