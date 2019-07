Coreografia de Joelma no ‘Altas Horas’ assusta internautas

Cantora se jogou de joelho bruscamente no chão, o que deixou a web preocupada com a artista(Foto:Reprodução)

Não é segredo que Joelma adora se apresentar com coreografias complexas e muito bem ensaiadas. No programa ‘Altas Horas’, da TV Globo, não foi diferente. Uma das convidadas de Serginho Groissman, a cantora deixou a web alvoroçada no último sábado, dia 20. A atração contou ainda com a presença dos sertanejos Fernando e Sorocaba, a banda Titã e os integrantes do É o Tchan, Beto Jamaica e Compadre Washington.

Juntos, os músicos aproveitaram o momento para cantar os maiores hits e fizeram até uma versão de axé para a música Homem Primata, o que rendeu até passinhos ritmados de Tony Bellotto ao som da roupagem. A nostalgia, entretanto, ficou em segundo plano depois que Joelma terminou a canção de ‘Ai, Baby’, single lançado em no início de abril deste ano.

Acompanhada dos dançarinos, Joelma termina a coreografia e se joga, abruptamente, de joelhos no chão. Mesmo precavida e usando joelheiras, o impacto, só para quem viu de longe, foi o suficiente para deixar os internautas surpresos e até preocupados com a loira.

Confira o momento da apresentação a partir aos 03:04 do vídeo abaixo: A web não perdoou. “Essa jogada de joelhos da Joelma no chão, se fosse eu, ainda estaria lá no chão aguardando socorro”, brincou uma internauta. “Meu joelho dói só de ver essa coreografia”, brincou outro fã. Fonte:Redação Integrada/ORM

