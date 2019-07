Empresário é preso no Ceará suspeito de aplicar golpe de mais de R$ 1 milhão no Pará

(Foto Crédito: Polícia Civil do Pará ) – De acordo com a Polícia Civil, o homem de 27 anos fez investimento comprando sementes de Cacau e não teve como pagar as despesas.

Um empresário foi preso nesta segunda-feira (29), em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, suspeito de aplicar golpe de mais de R$ 1 milhão no estado do Pará. De acordo com a Polícia Civil do Ceará, o homem identificado como Wesley Marques Silva, 27 anos, disse que fez investimento comprando sementes de cacau e não teve como pagar as despesas.

Segundo agentes da Delegacia Metropolitana de Maracanaú, o suspeito confirmou o valor do golpe e, após fazer um investimento comprando sacas de sementes, disse que não teve como pagar muitos fornecedores. Wesley informou para os policiais que veio ao Ceará porque não tinha esse dinheiro e tinha medo de morrer.

Ainda segundo a Polícia , o suspeito abriu uma empresa de madeira na Avenida Padre Holanda José do Vale, em Maracanaú, e foi preso no próprio estabelecimento comercial. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Comarca de Medicilândia no Pará e cumprido por agentes do Pará e do Ceará.

O empresário foi autuado pelo crime de estelionato , conduzido para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú e aguarda transferência para o município de Medicilândia no Pará.

Por G1 CE

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...