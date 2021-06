Corinthians acerta empréstimo de zagueiro para o Internacional

Bruno Méndez vai jogar no Internacional até o final da atual temporada por empréstimo. O Corinthians aceitou as condições do negócio e a transferência deve ser oficializada ainda nesta semana.

A diretoria alvinegra soube do interesse Colorado por meio do empresário do atleta, que de cara manifestou a vontade do jogador em mudar de ares em busca de mais oportunidade para jogar. O Corinthians, dessa maneira, enxergou a possibilidade de reduzir o valor da folha salarial com o elenco, e também de ganhar margem para fazer um novo investimento em uma posição mais carente do grupo. O Inter arcará integralmente com o salário do beque.

A aceitação teve relação direta com o fato de Bruno Méndez ser reserva em um setor em que opções não faltam. Bruno Méndez foi contratado em fevereiro de 2019 por 3,5 milhões de dólares, cerca de R$ 13 milhões na cotação da época, e tem contrato com o Timão até dezembro de 2023.

O clube paulista entende que pode recuperar esse valor, ou até mesmo lucrar com o atleta, desde que ele ganhe sequência na equipe gaúcha. Há muita confiança no potencial do uruguaio, que ainda tem apenas 21 anos de idade.

Durante as negociações, o Internacional ofereceu o meio-campista Nonato como moeda de troca. O jogador de 23 anos acumula experiência como volante e também como meia, é cria da base do São Caetano e já fez 95 jogos e sete gols pelo Colorado. A repercussão negativa e avaliação interna de que Nonato não supriria nenhuma grande carência do elenco fizeram o Corinthians recusar a oferta.

Para consumar a ida de Bruno Méndez, então, o Inter vai repassar R$ 500 mil ao alvinegro, pois houve consenso de que não há no grupo gaúcho um jogador ofensivo interessante para o Corinthians e com valor de mercado semelhante ao de Bruno neste momento.

Sem o uruguaio, Sylvinho tem como opções para a zaga Gil, João Victor, Raul Gustavo, Jemerson, Léo Santos e Danilo Avelar. Jemerson tem contrato até 30 de junho e uma proposta de renovação na mesa. Danilo Avelar ainda se recupera de uma grave lesão no joelho e segue entregue ao departamento médico.

