Polícia prende grupo com drogas e munições e são suspeitos de praticar assaltos em Novo Progresso

Que por volta das 16:30h, após denúncia anônima de que em uma residência no loteamento Santarém, haviam alguns elementos suspeitos de estarem comercializando entorpecentes e praticarem roubos na cidade, deslocamos até o local onde encontramos 04 ( quatro) elementos suspeitos do lado de fora da residência, ao serem abordados foram encontrados 07 papelotes embalados para Comércio de maconha pesando aproximadamente 11.2 gramas, 03 munições intactas calibre 38, 01 simulacro de pistola, 1.100,00 reais em espécie, 03 relógios, 04 aparelhos celulares,03 óculos femininos, 01 bolsa feminina marrom e embalagens para venda de entorpecentes, que os nacionais Daniel da Silva Barbosa, Natanael Alves Rodrigues e Wemerson Vagner da Silva Costa, informaram que todo material apreendido é do nacional Jhon Leno oliveira Alves, que o mesmo assumiu ser dele, diante disso os mesmos foram conduzidos a delegacia para procedimentos cabíveis.

A Polícia Militar no comando do Sargento Maduro apresentou, na tarde desta terça-feira (22), quatro homens acusados de comercializar drogas em Novo Progresso. Segundo a informação eles são suspeitos de cometem assaltos em Novo Progresso.

