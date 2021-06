PM É RECEBIDA A BALA E CINCO BANDIDOS DO CV SÃO MORTOS EM SÃO FÉLIX DO XINGU

(Foto:Reprodução) – No início da noite desta terça feira 22, em São Félix do Xingu policiais militares foram atender uma denuncia anônima no setor Vitória, sendo recebidos a bala por cerca de cinco elementos que seriam integrantes da facção Comando Vermelho (CV).

Segundo testemunhas, os meliantes receberam os policiais militares a bala, e foram mortos no confronto com a polícia militar.

Conforme informações pre-liminares das autoridades policiais, todos os mortos fazem parte da famigerada facção Comando Vermelho, a qual vem promovendo uma guerra por pontos de drogas na cidade.

Na semana passada cerca de dois jovens foram baleados mas escaparam com vida e 24 horas depois, um casal de pre nomes; Maria Bocão e Rato, foram executados, as vítimas tinham envolvimento com drogas segundo a polícia.

