Corinthians aproveita rodada favorável, vence o Sport e se aproxima do G6

O Corinthians superou a derrota para o Palmeiras com uma vitória convincente na noite desta quinta-feira, por 3 a 0, sobre o Sport Recife, na Neo Química Arena.

O resultado foi fundamental para as pretensões alvinegras em uma rodada que registrou tropeços dos adversários mais próximos do Corinthians na tabela de classificação.

Agora, o Timão é o 8º colocado, com 45 pontos, a seis pontos do G6. O Sport, por outro lado, caiu para 16º, com 32 pontos, e pode parar dentro da zona de rebaixamento. Vagner Mancini, que não teve Gil e Gabriel, suspensos, também optou por sacar Cantillo do time. Bruno Méndez, Camacho e Ramiro ganharam oportunidade.

Os donos da casa tiveram o domínio do jogo o tempo todo e conseguiram controlar a estratégia de Jair Ventura, voltada apenas ao contra-ataque. Gustavo Mosquito abriu o placar depois de bonita jogada tramada por Fagner, Vital e Cazares. O equatoriano, aliás, chegou a sua quinta assistência pela equipe.

Na etapa final, o jogo ficou ainda mais tranquilo para o Corinthians. Mateus Vital, de fora da área, fez o segundo gol. E Jô, precisou chutar duas vezes para marcar o gol que fez o Corinthians ultrapassar o Santos pelo saldo de gols.

Na próxima segunda-feira, o time do Parque São Jorge vai receber o Red Bull Bragantino, às 20 horas, de novo em Itaquera. No domingo, o Sport vai receber o Bahia, às 18h15, na Ilha do Retiro.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Rodrigo Coca/assessoria)

