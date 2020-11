Corinthians é eliminado da Copa do Brasil pelo América com empate polêmico

O Corinthians ficou no empate por 1 a 1 com o América, na noite desta quarta-feira, e está fora da Copa do Brasil por ter perdido por 1 a 0 em Itaquera, no duelo de ida válido pelas oitavas de final.

Fagner chegou a abrir o placar e cobrança de pênalti, este sofrido por Matheus Davó, mas Rodolfo também marcou após penalidade máxima. O lance gerou muita reclamação dos corintianos, porque o árbitro Wagner do Nascimento Magalhaes não perdeu um toque de mão de Piton, que estava de costas para a bola.

Na sexta-feira, a partir das 11h30 (horário de Brasília), a CBF vai sortear os confrontos das quartas de final do torneio.

Quem esperava o Corinthians buscando o ataque e o América jogando com o regulamento debaixo do braço se surpreendeu. Os donos da casa assustaram mais, saíram para o ataque e tiveram oportunidades de marcar. Por outro lado, os visitantes não incomodaram o goleiro. Para complicar ainda mais as coisas para Vagner Mancini, Cazares sentiu a coxa e precisou sair. O técnico já não tinha Danilo Avelar, Fábio Santos, Otero, Gustavo, Jô e Boselli.

Com Gabriel no lugar do amarelo Xavier e Cantillo na vaga de Éderson, Mancini tentou mudar a postura do Corinthians. Mas, quem mudou o jogo, na verdade, foi Matheus Davó. Primeiro, o atacante cabeceou para defesa de Cavichioli. Depois, fez jogada individual e sofreu pênalti, este marcado graças ao VAR. Na bola, Fagner não desperdiçou.

O Coelho voltou para o jogo após erro grosseiro de Everaldo, que atrasou mal para Cássio e viu Fagner salvar evitar o gol de empate com um carrinho providencial. Na sequência, o time de Lisca teve um gol bem anulado por impedimento.

O empate veio também em pênalti. A bola bateu no braço de Piton, que estava de costas para o lance. Mesmo assim, o árbitro apontou a marca da cal. Rodolfo viu a bola bater na mão de Cássio e na trave antes de entrar.

Os minutos finais foram de muita pressão do Corinthians, mas ineficaz. O América conseguiu segurar o empate e garantiu a classificação por causa da vitória em Itaquera.

O Corinthians vai visitar o Atlético-GO, fora de casa, às 21 horas (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O América vai jogar também no sábado, mas às 18h30, de novo em casa. O adversário será a Ponte Preta, pela Série B do Brasileiro.

Por:Gazeta Esportiva

