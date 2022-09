Cuiabá sai na frente mas São Paulo busca empate na Arena pelo brasileirão

O Cuiabá acaba de empatar com o São Paulo, em 1 a 1, na Arena Pantanal, na 25ª rodada do Brasileiro, e fica na 16ª posição, com 26 pontos, ainda muito perto da zona de rebaixamento. O tricolor foi a 30 pontos e está em 14º

O Dourado saiu na frente com gol de Deyverson, aos 3 minutos de jogo. Ferraresi fez pênalti em André Luis e o mais novo reforço do time mato-grossense, Deyverson, fez o primeiro gol dele. O Cuiabá reduziu o ritmo de ataque e o tricolor passou a atacar mais. Aos 19 minutos, Marcos Guilherme teve chance para o São Paulo, finalizando da entrada da área mas chutou por cima.

Aos 31 minutos, Galoppo finalizou de esquerda, passando perto da meta de João Ricardo, que entrou na vaga de Walter durante a partida, após sentir desconforto e foi preservado. O primeiro tempo terminou com o Cuiabá na frente.

No segundo, aos 10 minutos, Welington foi expulso após receber segundo cartão amarelo, o primeiro foi após se desentender com Deyverson. Já no segundo tempo, deu uma entrada forte no atacante André Luis e levou vermelho.

O Cuiabá, aos 22, chegou com o lateral João Lucas cortou para dentro e finalizou com a esquerda para uma boa encaixada do goleiro são-paulino. O tricolor chegou com perigo aos 27 minutos quando Alisson recuperou a bola no campo de ataque após falha de Marllon, bateu colocado e João Ricardo fez grande defesa. A persistência do São Paulo deu resultado aos 34. Em jogada levantada na área por Igor Vinicius, em um bate e rebate, a bola acabou desviando nas costas do zagueiro Luizão e morreu no fundo das redes: 1 a 1.

Aos 44, encaixou um contra-ataque em situação de dois contra um, mas Alisson finalizou para fora e disperdiçou o gol da vitória.

O próximo jogo do Cuiabá, será com o Internacional, sábado, no Beira-Rio e, o São Paulo, na quinta-feira, pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Atlético-GO.

(Com informações do Só Notícias – Foto:Reprodução) .

Jornal Folha do Progresso em 05/09/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...