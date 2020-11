Flamengo vence o Athletico-PR e avança às quartas da Copa do Brasil

O Flamengo conquistou a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil com uma vitória por 3 a 2 sobre o Athletico-PR, na noite desta quarta-feira, no Maracanã.

Pedro, duas vezes, e Michael marcaram para o Rubro-Negro, e Erick e Bissoli descontaram para o Furacão.

Classificado com o placar agregado de 4 a 2, o Flamengo vai aguardar o sorteio da CBF para conhecer seu adversário na próxima fase.

As duas equipes voltam a campo no final de semana, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão recebe o Fortaleza, no sábado, enquanto o Flamengo encara o Atlético-MG, no Maracanã.

O jogo – Mesmo precisando reverter a vantagem do Flamengo, o Athletico deu a iniciativa do jogo para a equipe carioca. E nos primeiros 35 minutos, o jogo foi basicamente um ataque contra defesa.

O Fla dominou inteiramente o jogo e abriu o placar aos 23 minutos. Willian Arão lançou Matheuzinho na direita e o lateral cruzou rasteiro para Pedro, no meio da área. O camisa 21 dominou, tirou de Thiago Heleno e bateu colocado, fora do alcance de Santos.

Três minutos depois, em contra-ataque rápido, Carlos Eduardo entrou na área e Léo Pereira deu carrinho na bola e na sequência derrubou o atacante. O árbitro assinalou o pênalti, mas voltou atrás depois de rever o lance com auxílio do vídeo.

O Flamengo continuou amassando o Furacão e ampliou aos 33. Everton Ribeiro recebeu na ponta direita, tocou rasteiro para a entrada de Matheuzinho por dentro e ele mandou para a pequena área. Pedro só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio.

O Athletico foi para o tudo ou nada e avançou suas linhas. Mas o jogo estava controlado para o Fla até que Willian Arão recuperou uma bola na frente da área pela direita e rolou no meio para Gerson. Erick se antecipou, roubou a bola e mandou um balaço no ângulo de Hugo Souza, que não conseguiu evitar o gol.

O jogo ficou mais solto e equilibrado no segundo tempo, com as duas equipes buscando o gol. O Athletico não se deu por vencido e tentou surpreender o Urubu. O Flamengo teve uma boa chance de ampliar logo aos três minutos. Willian Arão enfiou para Pedro, que domina mas Santos sai bem do gol.

Aos 14, o Athletico quase empata em cruzamento da esquerda por Abner, que Thiago Heleno aproveitou de cabeça mas Hugo fez bela defesa. O Flamengo teve um gol de Thiago Maia anulado aos 31, quando foi marcado impedimento de Isla, no início da jogada.

Aos 38, entretanto, o gol valeu. Bruno Henrique recebeu no bico da área pela esquerda, tabelou com Lincoln e chutou rasteiro cruzado. Santos defendeu mas deu rebote e Michael entrou em velocidade pelo outro lado e tocou para a rede. Quatro minutos depois, Bissoli aproveitou bobeada da defesa do Fla para descontar com belo chute cruzado.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Alexandre Vidal/assessoria)

