Corinthians fica no caminho do Palmeiras e São Paulo cai no grupo do River na Libertadores

O sorteio também colocou o São Paulo na mesma chave do River Plate, atual vice-campeão do torneio continental e principal equipe sul-americana nos últimos anos.

O Timão terá pela frente o vencedor do duelo entre Bolívia 4 (definição em 29 de dezembro) x Guaraní- PAR logo em fevereiro, pela segunda fase da competição, com a vantagem de poder decidir em casa.

O sorteio dos confrontos e dos grupos da Copa Libertadores 2020 aconteceu na noite dessa terça-feira, em Luque, no Paraguai, e colocou o Corinthians no caminho do seu arquirrival Palmeiras.

