Corinthians vence o Santos em Itaquera e entra no G4 do Brasileirão

O Corinthians, mais uma vez, mostrou sua força na Neo Química Arena. Na tarde deste domingo, o Timão superou o Santos por 2 a 0 e chegou à sétima vitória seguida no estádio de Itaquera.

Na tabela

O resultado do clássico pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro colocou o Corinthians no G4 pela primeira vez na atual edição e depois de dois anos. Agora, a equipe de Sylvinho tem 53 pontos, atrás apenas de Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras.

O Santos estaciona nos 42 pontos, na 11ª posição, mas com um jogo a mais que seus adversários mais próximos na tabela. O risco de rebaixamento segue ameaçando os santistas.

Mesmo sem Cantillo e Giuliano, o Corinthians dominou completamente o primeiro tempo. Com muito volume, passagens dos laterais, pivô e triangulações, o Timão enfileirou oportunidades claras de gol, mas pecou na finalização.

O Santos, que teve apenas uma chance com Tardelli e pouco ficou com a bola, foi para o intervalo no lucro.

Mas, o Corinthians não perdeu o embalo na volta para o segundo tempo e, logo no primeiro minuto, abriu o placar com Jô, em belo giro dentro da área, após passe de Du Queiroz.

Em desvantagem, o Santos se soltou mais e forçou os corintianos a recuarem, para apreensão dos mais de 40 mil torcedores no estádio.

Para aliviar a tensão, Sylvinho promoveu a entrada de Willian, que não jogava há 40 dias por causa de uma lesão muscular.

O time melhorou e chegou ao segundo gol com Gabriel, que concluiu de dentro da área após passe açucarado de Jô. Na comemoração, o camisa 5, que tem sido bastante criticado, se emocionou.

Nos minutos finais, restou ao Santos evitar uma goleada, enquanto a Fiel se deliciou ao som de “olé” até o apito final.

E agora?

O Corinthians volta a campo na quinta-feira, quando visitará o Ceará, no Castelão, às 20 horas.

O Santos, também na quinta, mas às 19 horas, vai receber o Fortaleza, na Vila Belmiro.

Fonte:Gazeta Esportiva

