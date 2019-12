Aline Riscado publica foto “peladona” no Jalapão

| Reprodução Instagram-Aline Riscado resolveu se isolar nas férias, mas mesmo assim não deixou de fazer um registro para os seus seguidores, e “que registro”, diga-se de passagem. No Jalapão com o filho Nathan, de 9 anos, a ex-bailarina do Faustão compartilhou na manhã desta terça-feira (17) uma foto onde aparece peladona numa cachoeira.

“Liberdade, conexão, paz e gratidão”, escreveu a bailarina e atriz na legenda da publicação compartilhada em seu Instagram. Riscado aproveitou ainda para fazer um agradecimento ao ano de 2019:

“Agradecendo a Deus e aos meus mestres de luz por mais um ciclo lindo que está se encerrando! Esse ano foi e ta sendo especial demais! Aprendi tanto, encontrei pessoas tão especiais… vivi momentos como este que estou vivendo de tanta conexão e liberdade, fiz tão bem a mim mesma e a todos.. aceitei minhas falhas tirando o maior proveito de todos os ensinamentos… trabalhei pra caramba, ri, gargalhei, chorei… e como chorei.. principalmente de felicidade e gratidão!!! Eu amo viver essa experiência na Terra!!! A cada ano que passa eu me sinto mais forte, segura de quem eu sou e do meu propósito.. a cada ano eu amo mais como se meu coração fosse explodir de tanta emoção!!! Esse momento da foto foi mágico!! Eu, a natureza, o Sol e claro, muitos seres de LUZ que não consegui ver com os olhos materiais, mas consegui sentir fortemente com toda a minha alma!!! Essa conexão foi a mais pura e verdadeira foi um presente!!! Eu vibro gratidão!!! Namaste”.

Veja os registros:

Autor: DOL/terça-feira, 17/12/2019,

