Corinthians fica no empate sem gols com o Bahia em Salvador

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

E agora? O Corinthians volta a campo na quinta-feira, às 19 horas, na Neo Química Arena. No mesmo dia, mas às 21h30, de novo no Estádio de Pituaçu, o Bahia vai receber o Athletico-PR.

Na volta do intervalo, mesmo sem substituições, o Timão conseguiu criar três chances em 12 minutos, com Fagner, Vital e Ramiro.

Com Ramiro na vaga de Mosquito e Jô no lugar de Luan, o Corinthians, muito por causa dos desfalques, teve um centroavante de ofício pela primeira vez sob o comando de Sylvinho.

Na tabela O resultado deixou o Corinthians com cinco pontos, na 10ª colocação. O Bahia, agora com oito pontos, é o sexto. O complemento da rodada, porém, ainda pode mexer na posição das duas equipes.

Mesmo muito desfalcado, o Timão ditou o ritmo do jogo, criou mais oportunidades. Faltou, porém, o capricho para concluir as jogadas.

Corinthians e Bahia ficaram no 0 a 0 na tarde deste domingo, no Estádio de Pituaçu, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

You May Also Like