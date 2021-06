Internacional e Ceará empatam no Beira-Rio pelo Brasileirão

O Internacional empatou com o Ceará, neste domingo, por 1 a 1, no Estádio Beira-Rio. A partida, válida pela 5ª rodada do Brasileirão Série A, contou com gols de Edenílson, para os donos da casa, e de Lima, dos visitantes.

Com o resultado, a equipe gaúcha soma cinco pontos e ocupa a 12ª posição do campeonato. O time cearense, com a mesma pontuação, é o 11º colocado.

O primeiro tempo contou com bom ritmo no início e as equipes começaram a partida no setor ofensivo, criando chances. O Inter de Osmar Loss pressionou o Ceará, que se defendia, e conseguiu inaugurar o marcador, de pênalti. Contudo, o Vozão, comandado por Guto Ferreira, cresceu no jogo e logo passou a atacar – assim, deixou tudo igual antes do intervalo.

A etapa complementar começou bem para os visitantes, mais intensos, que pressionavam o adversário. Com o passar do jogo, o Inter melhorou e conseguiu trocar mais passes, diminuindo a superioridade do Ceará na partida. Apesar de construir algumas oportunidades de gol, o Colorado não conseguiu balançar as redes.

O jogo – O Inter abriu o placar aos 7, com Edenílson, de pênalti. Ele deslocou Vinicius Machado, que havia cometido a penalidade em cima de Yuri Alberto, e bateu no ângulo direito do goleiro, que pulou para o outro lado. Seis minutos depois, o zagueiro Messias empatou para os visitantes, de cabeça, mas o árbitro anulou o gol após consulta ao VAR, apontando falta no lance.

Autor do único gol até então, Edenílson deu carrinho dentro da área aos 29 minutos e a bola atingiu o braço do meio-campista. Inicialmente, Diego Pombo Lopez marcou a penalidade, mas anulou depois de analisar o lance no monitor do árbitro de vídeo.

Superior no jogo, o Ceará deixou tudo igual aos 45 minutos. Na entrada da área, Lima cobrou falta por cima da barreira e acertou o travessão. A bola quicou dentro da meta, sem chances de defesa para o goleiro Daniel.

O Ceará voltou melhor para a segunda etapa. O Inter, por outro lado, ainda tinha dificuldades em manter a bola e sair jogando. Desta forma, os visitantes, atuando de forma intensa, pressionaram a equipe da casa e criavam oportunidades claras de gol.

Aos poucos, o Colorado melhorou na partida, apesar das chances construídas pelo Vozão. Assim, o Colorado passou a ter maior controle do jogo, mas não conseguiu sair de campo com a vitória.

Com uma vitória nas últimas cinco partidas, o Internacional volta a campo na quinta-feira, contra a Chapecoense, fora de casa. O confronto, válido pela 6ª rodada do Brasileirão Série A, será disputado na Arena Condá, às 19h00 (de Brasília). O Ceará, que não ganha há seis jogos, recebe o Atlético-MG, no Castelão, no mesmo horário.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/assessoria)

