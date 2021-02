Corinthians ganha tranquilidade em semana livre após vitória sobre o Ceará

Após a goleada aplicada sobre o Fluminense, o Corinthians teve dificuldades para repetir o bom desempenho nos jogos seguintes. O time caiu de rendimento e venceu apenas um das quatro partidas que realizou na sequência, incluindo uma derrota dolorosa para o rival Palmeiras por 4 a 0.

Porém, na última quarta, os Alvinegros reencontraram o caminho das vitórias quando bateram o Ceará em casa por 2 a 1. Mesmo tendo menos posse de bola no duelo, a equipe foi mais ofensiva e ganhou com gols de Fábio Santos e Léo Natel.

O resultado foi importante para dar tranquilidade ao elenco nos próximos dias. O Timão encerrou uma maratona de jogos e agora passa por uma semana livre de treinamentos para a reta final do Brasileirão. Além disso, dá confiança à equipe para seguir brigando por uma vaga na Libertadores.

O Corinthians ainda deve aproveitar a pausa para recuperar jogadores e prepará-los para o retorno aos gramados. O lateral-esquerdo Lucas Piton apareceu nos últimos treinos e pode reforçar a equipe no restante da temporada. Além dele, Cazares esteve presente nas atividades do CT Joaquim Grava deste sábado e deve voltar em breve.

O próximo jogo do Timão será apenas na quarta, contra o Athletico-PR na Neo Química Arena. Os Alvinegros ocupam a oitava posição do Campeonato Brasileiro com 48 pontos, enquanto o Furacão ocupa o 10º lugar com 46.

Fonte-Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

06/02/2021 18:50

