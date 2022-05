Remo leva a virada, perde para o Ypiranga e fica fora do G-8

Leão caiu em Erechim diante do Ypiranga | Foto:Divulgação/Ypiranga

O Leão Azul sofreu contra o Canarinho, em Erechim, e teve a terceira derrota na Série C do Brasileiro; O Filho da Glória e do Triunfo pode terminar a rodada em 11º lugar

O Clube do Remo perdeu de virada para o Ypiranga, na noite desta segunda-feira (23), em Erechim (RS). O Leão sofreu com o frio de 12ºC, com lesões, gol contra e o volume de jogo imposto pelos donos da casa, principalmente no primeiro tempo. Com o resultado de 2 a 1, os remistas desceram cinco posições, foram para 10º e estão fora do G-8. (As informações são do KAIO RODRIGUES PEREIRA).

A derrota marcou a partida de número 100 de Paulo Bonamigo à frente do clube, somando suas três passagens. Os azulinos marcaram com Netto, aos 14 do primeiro tempo, e o Canarinho conseguiu a virada aos 38 e 44, com Hugo Almeida e Kevem, que mandou contra a própria meta. O Filho da Glória e do Triunfo não conseguiu reagir na segunda etapa e amarga o terceiro revés na competição.

Veja como foi o Lance a Lance:

Primeiro Tempo:

Os primeiros 45 minutos foram bem movimentados. O Remo começou indo para cima, mas logo os donos da casa dominaram as ações da partida. Aos sete, o Ypiranga chegou em velocidade pela direita, Hugo Almeida recebeu na área, fez o pivô e rolou para fora da área. Lorran chegou soltando uma bomba e bola explodiu no pé da trave direita de Vinícius.

Após o susto, Bonamigo adiantou as linhas de marcação e começou a forçar o Canarinho a errar nas saídas de bola. Brenner teve duas boas chances, ambas aos 11 minutos. Na primeira, Vanílson ficou com a bola e tocou para o centroavante, que dominou e chutou, mandando pelo lado direito do goleiro Edson. A segunda levou mais perigo. O camisa 9 recebeu em velocidade, invadiu a área e chutou cruzado para fora.

Aos 14 minutos, depois de mais uma saída errada dos donos da casa, o Leão Azul saiu rápido pelo lado esquerdo e, após cruzamento de Vanílson, Netto apareceu sozinho, por trás da zaga, abrindo o placar no Colosso da Lagoa. O cenário perfeito para o Clube do Remo, que podia aproveitar a vantagem no placar, mas começou a avalanche do Ypiranga e os problemas físicos.

O zagueiro Everton Sena, que substituía Daniel Felipe, suspenso, sentiu a coxa. Kevem entrou. Leonan, aos 36, também sentiu e deixou o campo, dando lugar para Renan Castro. Nessa altura, os donos da casa já pressionavam o Filho da Glória e do Triunfo. Cesinha quase marcou um golaço, mas o gol veio aos 38, após cruzamento de John Lennon. Hugo Almeida deixou tudo igual com uma bela cabeçada.

A equipe de Paulo Bonamigo se perdeu. Vanílson, Brenner, Neto e Erick Flores eram nulos na partida e a defesa tentava se segurar. Michel Renner acertou o travessão aos 43 e, aos 44 minutos, Kevem marcou contra, após cruzamento de Gedeílson. Era a virada do Canarinho. O intervalo chegou, para alívio do Leão, que poderia respirar e tentar a virada no segundo tempo.

Segundo tempo:

Logo aos 4 minutos, o Ypiranga perdeu John Lennon, seu melhor jogador. O Canarinho ia para cima, buscando aumentar o placar e ter maior tranquilidade na partida. Já o Leão Azul contra-atacava e o jogo era aberto. Aos 9, Brenner perdeu uma chance clara, após ficar cara a cara com Edson. Era a chance do empate azulino.

O jogo seguiu equilibrado, mas com o Ypiranga levemente melhor. Aos 16, Vinícius fez boa defesa após chute de Marcelinho. Brenner respondeu aos 18, mas finalização saiu com desvio e chegou fraca ao gol. O paredão azulino quase falhou aos 22. Robertinho levou para o meio, chutou fraco e o camisa 1 deu rebote. Por pouco, na sequência, Marcelinho não fez o terceiro. Vinícius conseguiu se recuperar.

A partida foi passando, os donos da casa buscavam ficar no ataque, procurando o terceiro gol e o Remo, sem criatividade, inspiração e força, mostrava estar “conformado” com o placar adverso. Jean Patrick, que fazia sua estreia com a camisa azulina, foi expulso aos 40 minutos. Com um a menos e sem energia, o Leão Azul conheceu a terceira derrota na competição.

Próximo Jogo:

Na oitava rodada da Série C do Brasileiro, o Clube do Remo volta a jogar em Belém. Os azulinos vão receber o Floresta, no Estádio Baenão, a partir das 19h do próximo domingo, dia 29. Já o Ypiranga vai até o Piauí visitar o Altos. O confronto está marcado para acontecer no Estádio Lindolfo Monteiro, às 15h, também no domingo.

