Morre mulher carona de caminhão tanque que bateu em caminhão caçamba na Transgarimpeira

Andreia Alves de Souza Gomes, de 38 anos, foi socorrida com vida e encaminhada para o atendimento na unidade de atendimento Hospitalar de Urgência e Emergência, em Moraes Almeida. O motorista do caminhão tanque morreu na hora do acidente.

A mulher que estava na carona do caminhão tanque, que se envolveu em um acidente na tarde deste sábado (06), na rodovia PA- Transgarimpeira , também morreu. Andreia Alves de Souza Gomes de 38 anos, chegou ser atendida no Pronto Socorro de Urgência e Emergência, em Moraes Almeida, não resistiu aos ferimentos veio a óbito. A morte dela foi confirmada pela Polícia Militar, em apuração feita pelo Jornal Folha do Progresso. O corpo da vitima aguarda reconhecimento na unidade de pronto atendimento de Moraes Almeida, deve ser transladado para cidade de Novo Progresso onde reside seus familiares para velório e sepultamento.

O caminhão era dirigido por um motorista de empresa de transporte de combustível de Itaituba, o nome não foi confirmado para reportagem.

A informação que o caminhão tanque pode ter perdido o freio, e acabou por colidir de frente com caçamba e saiu da pista, a mulher foi arremessada – a cabine do caminhão deslocou da estrutura com impacto da batida – .

