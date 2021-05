Santos perde para o Barcelona, cai na Libertadores e vai à Sul-Americana

O Santos perdeu por 3 a 1 para o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira, no Equador, e está eliminado da Libertadores da América.

O Barcelona abriu o placar com Damián Diaz e o Peixe empatou ainda no primeiro tempo com Kaio Jorge. Na segunda etapa, Diaz desempatou e Montaño ampliou.

O Alvinegro precisava vencer e ainda torcer para o Boca Juniors não derrotar o The Strongest. E os argentinos ganharam por 3 a 0 em La Bombonera. Nada deu certo para os santistas.

Com seis pontos e o terceiro lugar do grupo, o Santos vai para as oitavas da Sul-Americana. O The Strongest somou os mesmos seis, mas perdeu no saldo de gols. Barcelona e Boca avançam na Libertadores.

O Peixe voltará a campo para estrear no Campeonato Brasileiro contra o Bahia no sábado, na Fonte Nova.

O Santos começou bem a partida em Guayaquil, mas logo o Barcelona equilibrou o jogo e passou a ser protagonista dentro de sua casa. Aos 13 minutos, Lucas Braga arrancou e serviu Kaio Jorge, mas o atacante parou no goleiro Burrai. No contra-ataque, Damián Diaz aproveitou o vacilo de Felipe Jonatan e abriu o o placar.

Castillo e Carcelén tiveram chances de ampliar, mas a bola não entrou. O Santos melhorou nos minutos finais e empatou com Kaio. Lucas Braga finalizou, Burrai espalmou e o centroavante marcou no rebote. 1 a 1 no intervalo.

O Santos voltou mais ofensivo para a etapa final, mas sucumbiu em novo erro de Felipe Jonatan. O lateral-esquerdo abandonou a marcação e Damián Diaz fez o segundo dele aos oito minutos. O desempate do Barcelona esfriou qualquer reação do Santos. O Peixe pouco criou e ainda sofreu o terceiro, com Montaño, aos 31 minutos. Desta vez a falha na marcação foi de Luan Peres.

O Santos perdeu a quarta partida em seis na Libertadores e se despediu de forma melancólica da competição continental após o vice na última temporada.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Ivan Storti/assessoria)

