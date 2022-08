Corinthians vence o Botafogo e segue na cola do líder Palmeiras

O Corinthians segue na cola da liderança do Campeonato Brasileiro de 2022. Na noite deste sábado, o Timão derrotou o Botafogo por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do torneio. Gustavo Silva marcou o gol decisivo do embate.

Com o resultado, o Alvinegro segue na vice-liderança da competição, agora com 38 pontos, quatro a menos que o Palmeiras, que venceu o Ceará nesta tarde e lidera. O Glorioso, por sua vez, aparece em 12º, com 24.

O Corinthians volta a campo agora na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Flamengo, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Já o Botafogo encara o Ceará, no próximo sábado, às 16h30, no Nilton Santos (RJ), pela 21ª rodada do Brasileirão.

O jogo – A primeira etapa começou agitada na Neo Química Arena. Com menos de um minuto, Tchê Tchê aproveitou a sobra após cobrança de escanteio e arriscou de longe, mas mandou por cima. Com o susto, os mandantes acordaram e passaram a tentar empurrar os cariocas para trás.

A primeira boa chance alvinegra saiu aos 20. Róger Guedes tabelou com Gustavo Silva e abriu para Fausto Vera na ponta direita. O meio-campista, então, soltou o pé e acertou a rede pelo lado de fora. Instantes depois, Róger Guedes recebeu ótimo lançamento de Fábio Santos nas costas da defesa, mas pegou mal na bola e finalizou pelo lado.

Já aos 26 minutos, o placar enfim foi inaugurado. Roni recuperou a bola na intermediária e acionou Gustavo Silva. O atacante arrancou, cortou o zagueiro duas vezes e, de canhota, bateu no cantinho para marcar um golaço para o Corinthians.

Na volta do intervalo, o Botafogo tentou partir para cima. A equipe rondou a área adversária, mas encontrou dificuldades para criar grandes oportunidades.

Do outro lado, os donos da casa passaram a apostar nos contra-ataques. Aos oito minutos, Gustavo Silva recebeu na direita e soltou uma pancada para \ defesa de Gatito. Aos 13, Fausto Vera pegou a sobra após arremate de Róger Guedes e arrematou pela direita. No lance seguinte, Mosquito tentou mais uma vez, porém também errou o alvo.

Do outro lado, os cariocas responderam aos 18. Erison recebeu ótimo passe na esquerda e bateu firme para a defesa de Cássio. A partir de então, o Glorioso voltou a encurralar os rivais no campo de defesa em busca do empate.

Contudo, quem acabou criando as melhores oportunidades foram os anfitriões. Com 30 minutos, Willian arrancou pela esquerda e cruzou rasteiro para Fausto Vera, que bateu pelo lado. Instantes depois, o meio-campista teve mais uma chance, agora pela direita. Atento, Gatito espalmou o forte chute do argentino.

Aos 44, Adson disparou pela direita, invadiu a área e cruzou rasteiro para Yuri Alberto. Antes do atacante, Gatito se esticou todo para desviar a bola. Na sequência, a bola ficou viva até o goleiro chutar para longe.

Nos acréscimos, o Botafogo teve uma chance de ouro para empatar. Matheus Nascimento recebeu livre na marca do pênalti e tentou de cabeça, mas parou em grande defesa de Cássio, que garantiu o triunfo do Corinthians.

Por:Jornal Folha do Progresso em 31/07/2022/07:17:45, com informações da Gazeta Esportiva

