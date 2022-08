Palmeiras derrota o Ceará e segue tranquilo na liderança do Brasileirão

O Palmeiras começou o segundo turno do Campeonato Brasileiro da mesma forma que terminou o primeiro: vencendo e convencendo. Há pouco, o Verdão derrotou o Ceará por 2 a 1, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 20ª rodada, e se mantém tranquilo na liderança isolada, agora com 42 pontos.

Os gols alviverdes foram marcados no primeiro tempo. Dudu, que não balançava as redes há mais de 45 dias, fez o primeiro e o argentino José Flaco López anotou o segundo, comemorando pela primeira vez um tento com a camisa do Verdão. Na segunda etapa, o Ceará diminuiu com o atacante colombiano Mendoza em uma cobrança de pênalti.

Mais uma vez no futebol brasileiro, a partida teve polêmicas com o VAR. Na principal delas, o Ceará reclamou muito de um pênalti não marcado do zagueiro paraguaio Gustavo Gómez em Mendoza no final do primeiro tempo, quando o time da casa poderia ter a chance de diminuir o placar. O árbitro gaúcho Anderson Daronco não marcou em campo e nem foi chamado pelo árbitro de vídeo para rever a jogada.

O foco das duas equipes agora vai para a rodada de ida das quartas de final das competições continentais. Pela Copa Libertadores, o Palmeiras visitará o Atlético-MG, na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

O Ceará, que segue na zona intermediária da tabela de classificação do Brasileirão com 24 pontos, jogará pela Copa Sul-Americana contra o São Paulo, no mesmo dia, às 19h15, no estádio do Morumbi, em São Paulo.

31/07/2022

