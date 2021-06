Uruguai bate a Bolívia na Arena Pantanal e garante presença nas quartas de final da Copa América

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com uma vitória, um empate e uma derrota, o Uruguai chega aos quatro pontos no grupo A da Copa América e se classifica às quartas de final. Ao mesmo tempo, a Bolívia é lanterna sem nenhum tento até aqui.

Aos 39 minutos, Arrascaeta cruzou para Cavani e Quinteros, na ânsia de tentar afastar a bola, empurrou para dentro do próprio patrimônio. Mesmo com a vantagem no placar, o Uruguai manteve a superioridade e seguiu colecionando chances desperdiçadas.

A seleção de Maestro Tabárez foi dominante do início ao fim. Sem dar chances aos bolivianos, a Celeste foi empilhando oportunidades até conseguir balançar a rede com a ajuda dos adversários.

Esta quinta-feira marcou a primeira vitória do Uruguai na Copa América. A Celeste enfrentou a Bolívia, na Arena Pantanal, e anotou 2 a 0 no placar final, quebrando a sequência de cinco jogos sem êxito. Os três pontos também confirmaram a equipe na próxima fase da competição.

