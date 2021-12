Cuiabá fica pressionado e com risco de rebaixamento no Brasileirão após ‘tropeço’ com Palmeiras

A reta final do Brasileirão promete ser dramática para o Cuiabá. Após uma caminhada regular durante o campeonato, o Dourado chega nas últimas partidas pressionado e com riscos reais de rebaixamento em sua primeira participação na elite do futebol brasileiro. O clube ocupa a 15ª colocação com 43 pontos e já possui 17% de chances de voltar a série B.

A ameaça pelo rebaixamento ganhou força, ontem, após o revés por 3 a 1 para o time do Palmeiras, que optou por jogar com o time alternativo depois da conquista do tri da Libertadores no último sábado. Nem mesmo o treinador Abel Ferreira esteve presente na Arena Pantanal.

Na mesma noite o Dourado viu o Z4 se aproximar ainda mais com a vitória do Juventude sobre o Bragantino. Com os três pontos o time gaúcho deixou a zona da degola e saltou a 14ª posição.

No retrovisor, o Cuiabá já vê o Athletico Paranaense com um ponto a menos. Logo atrás vem o Bahia, primeiro da zona da degola, esse com 40 pontos. Agora o Dourado se prepara para fazer o jogo da vida diante do Furacão na sexta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Em seguida o auriverde encerra sua jornada na Série A com mais duas partidas, em casa diante do Fortaleza, e por último diante do Santos na Vila Belmiro. Até o momento o Cuiabá acumula 9 vitórias, 16 empates e 10 derrotas. Foram 32 gols marcados e 35 sofridos.

Conforme Só Notícias já informou, o técnico Jorginho em coletiva após o duelo contra o Palmeiras ficou na bronca com a arbitragem. O comandante fez duras críticas ao reclamar de um possível pênalti em Elton, na segunda etapa, quando o jogo ainda estava 2 a 1. Ele também relembrou o gol mal anulado diante do Bahia, na última rodada, onde a CBF reconheceu o erro.

Por:Redação Só Notícias (foto: assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...