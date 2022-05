Corinthians vence RB Bragantino com gol de Renato Augusto e segue líder do Brasileirão

Neste domingo, RB Bragantino e Corinthians se enfrentaram pela quinta rodada do Brasileirão.

Em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abi Chedid, o time de Vítor Pereira venceu por 1 a 0, com gol de Renato Augusto na segunda etapa, quebrando um invencibilidade de 14 jogos do Massa Bruta jogando em casa.

Com o resultado, o Timão segue líder da tabela, com 12 pontos, dois a mais que o Santos. Já a equipe de Maurício Barbieri ocupa a quarta colocação, com oito, podendo ser ultrapassada pelo São Paulo ainda na rodada.

Ambas as equipes voltam a campo na próxima quarta-feira. O Corinthians enfrenta a Portuguesa-RJ pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, às 21h30 (de Brasília), enquanto o RB Bragantino duela com o Atlético-MG, às 20h30 (de Brasília), em jogo adiantado na sétima rodada do Brasileirão.

Pela sexta rodada do torneio de pontos corridos, o Timão visita o Internacional, no próximo sábado, às 19 horas (de Brasília). O Massa Bruta, por sua vez, joga fora de casa contra o Palmeiras, no mesmo dia, às 16h30 (de Brasília).

O jogo – Os primeiros 15 minutos de partida foram de poucas emoções. Os mandantes tiveram mais presença no campo de ataque, enquanto o Timão buscou contra-ataques com Willian e Róger Guedes.

Aos 23, o Corinthians conseguiu um bom avanço para dentro da área com Róger Guedes, mas o atacante não conseguiu finalizar e ainda caiu em disputa com Luan Cândido.

Nos momentos seguintes, os visitantes conseguiram reter a bola no campo de ataque por mais tempo. Porém, não chutaram uma vez à meta nos primeiros 45 minutos, enquanto os donos da casa finalizaram duas vezes.

Aos seis minutos, o RB Bragantino teve uma boa oportunidade de abrir o placar. Na esquerda, Miguel cruzou rasteiro para a área, Alerrandro deixou a bola passar para Lucas Evangelista, que finalizou sem força, facilitado defesa de Cássio.

Porém, aos nove, quem inaugurou o marcador foi o Corinthians. Aproveitando bola recuperada na intermediária, Du Queiroz acionou Renato Augusto em profundidade, e o meio-campista bateu cruzado para o fundo das redes de Cleiton.

Aos 27, o Massa Bruta teve a chance do empate. Welliton cruzou da direita e encontrou Ytalo na área, que cabeceou próxima da trave de Cássio. Em seguida, o goleiro salvou o Timão em lance com Jan Hurtado, também depois de bola na área.

O RB Bragantino tentou pressionar, mas não conseguiu levar perigo ao gol de Cássio.

Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

Jornal Folha do Progresso em 09/05/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...