Internacional cede empate ao Juventude e perde a chance de entrar no G4 do Brasileirão

Neste domingo, Internacional e Juventude protagonizaram o clássico gaúcho pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No Alfredo Jaconi, as equipes empataram por 1 a 1.

Dessa forma, o Colorado fica na oitava posição com oito pontos somados. Enquanto isso, o Juventude está em 18° lugar com apenas três pontos.

A equipe de Mano Menezes volta a campo no próximo sábado, para enfrentar o Corinthians, pela sexta rodada do Brasileirão. O duelo acontece às 19 horas (de Brasília), no Beira Rio. Enquanto isso, o Juventude tem o jogo de volta válido pela terceira fase Copa do Brasil, diante do São Paulo, no Morumbi, às 19h30 de quinta-feira.

Jogando em casa, o Juventude tentou tomar as iniciativas e assustar o Internacional. Logo aos três minutos, Chico arriscou uma finalização e obrigou Daniel a trabalhar. Depois, Isidro Pitta recebeu bom passe de Kim na área, mas errou a finalização e perdeu boa chance de abrir o placar. Já o Internacional conseguiu incomodar o alviverde apenas aos 39, quando Alemão cruzou na área e encontrou Edenílson, que cabeceou ao gol. No entanto, César fez boa defesa.

O Internacional abriu o placar logo no primeiro minuto da segunda etapa em jogada de bola parada. Carlos De Pena cobrou falta na área e encontrou Vitão, que cabeceou para o fundo do gol. Aos 13, o Colorado chegou em contra-ataque com Pedro Henrique, mas o atacante mandou para fora. Na sequência, Pitta recebeu na área, se livrou da marcação, chutou, mas parou em grande defesa de Daniel.

Por fim, nos minutos finais, o Juventude, que buscava a igualdade, levou perigo. Contudo, no chute de Vitor Gabriel, Daniel defendeu, e Paulinho Moccelin mandou para fora. Até que, nos acréscimos, Óscar Ruiz deixou tudo igual, marcando de cabeça depois de cobrança de falta. (As informações são do Gazeta Esportiva – foto: assessoria)

