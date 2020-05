Coronavirus- Sobe para 22 casos em Novo Progresso entre eles 3 militares

Número de militares infectados pela Covid-19 chama atenção em Novo Progresso

Dos 22 casos confirmados da doença em Novo Progresso,12 são moradores da cidade entre eles quatro trabalhadores da Serabi, os outros casos são de moradores de outras cidades,Santarém,Itaituba ,Corumba (MS) , 3 são militares. Outra preocupação das autoridades de saúde é com os caos de outros municipios, que são tratados em Novo Progresso.

Os dois novos casos na ultimas 24hr são de duas mulheres uma de 42anos e 29 anos, uma por teste rápido e outra por exame RT/PCR.

Nesta semana o alerta foi criado após o municipio receber uma enxurrada de casos de outras cidades incluindo casos de militares que trabalham na rodovia Br 163 serem tratados em Novo Progresso.

A Serabi declarou que todos os pacientes apresentam sintomas leves ou moderados,somente 1 foi considerado Grave.

A Secretaria de Saúde divulgou Boletim dia 20/05/2020



Secretaria de Saúde aposta em medidas unificadas para conter o coronavírus

Em outra iniciativa tomada , encaminhou ofício ao titular do Ministério Publico Gustavo Queiroz Zenaide de Novo Progresso, com as seguintes solicitações:

A Secretaria de Saúde defende regras mais rigorosas em todo o municipio, para evitar o avanço da infecção, entre as quais o isolamento de pessoas que chegam de garimpos de comunidades de outros municipios , a exemplo os casos da mineração Serabi e do exercito.

Nesta quarta-feira (20),a Secretaria de Saúde Rosangela Mello, oficiou ao Ministério publico para que interceda junto a Prefeitura de Itaituba, Serabi e ao 8º Batalhão de Engenharia do Exercito Brasileiro com base em Moraes Almeida (Itaituba) , para que adote medidas e assuma a responsabilidade de cuidar dos casos de pessoas suspeitas em seu municipio de origem. De acordo com a secretária, cada gestor deve adaptar as medidas para a realidade de seu município.

Em meio ao crescimento do número de casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus em Novo Progresso somente 12 casos são de pessoas da cidade em sua maioria já chegaram de seus lugares de trabalho (outra região) com a doença e foram diagnosticados com Covid-19 ,após teste em Novo Progresso.

Em Novo Progresso a Prefeitura agiu rápido ainda no mes de março com recomendações de cancelamento ou adiamento de grandes eventos: governamentais, esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais ou religiosos. As aulas continuam suspensas, o uso de mascara é obrigatório, o comercio funciona com ordem de controle a transmissão da Covid-19, os bares,lanchonete ,restaurantes,e casas de show continua sem atendimento presencial.

Nesta quarta-feira (20/05), já começou a valer as medidas mais rigorosas que serão tomadas contra as pessoas que estiveram em via publica e comercio sem mascaras.

De acordo com o novo decreto, a pessoa que for pega sem mascara será multada em R$ 120,32 (cento e vinte reais e trinta e dois centavos) para quem descumprir a determinação de uso de máscara e outras determinações.

Já na manhã de hoje a fiscalização era intensa. Essa é mais uma medida para tentar diminuir a disseminação do novo coronavírus na cidade de Novo Progresso.

