(Foto:© Shutterstock) – “Uma pessoa levou a Covid-19 a Guia Lopes e fez com que [a doença] se espalhasse e alcançasse esse número: ela contaminou 4, que contaminaram 19 e, agora, os 98”, resumiu o secretário de estado da Saúde Geraldo Resende

Caminhoneiro pode ser foco da Covid em cidade com pico de casos no MS

CAMPO GRANDE – Guia Lopes da Laguna, cidade a 233 km de Campo Grande (MS), de 10.366 habitantes, tornou-se preocupação no estado por conta da disseminação do novo coronavírus. Na semana passada, em apenas dois dias, a cidade passou da 17º posição ao 1º lugar no ranking de incidência, em crescimento vertiginoso que começou em um frigorífico e foi agravado pelo hábito cultural da roda de tereré.

“Uma pessoa levou a Covid-19 a Guia Lopes e fez com que [a doença] se espalhasse e alcançasse esse número: ela contaminou 4, que contaminaram 19 e, agora, os 98”, resumiu o secretário de estado da Saúde Geraldo Resende. Nesta terça-feira (19), novo boletim apontou 106 casos, a maior incidência no estado.Sem UTI para casos graves, a cidade está no segundo lugar do ranking em números absolutos, atrás apenas de Campo Grande, com 188 casos.

