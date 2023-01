Coronel golpista que xingou Exército é exonerado e pede desculpas: ‘Emoção tomou conta’

O Diário Oficial da União publicou, nesta terça-feira 10, uma portaria que exonera o coronel Adriano Camargo Testoni, que prestava tarefas no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, após o militar proferir ofensas ao Exército Brasileiro durante os atos golpistas no domingo 8.

A portaria foi assinada pelo general da Divisão Francisco Humberto Montenegro Júnior.

Testoni, de 56 anos, havia aparecido em um vídeo que circulou nas redes sociais, acompanhado de uma mulher, vestido com uma camisa da seleção brasileira de futebol.

“Forças Armadas filhas da puta. Bando de generais filhos da puta. Vão tudo tomar no cu, vanguardeiros de merda, covardes. Olha aqui o que está acontecendo com a gente. (…) Exército é o caralho. Esse nosso Exército é um merda. (…) Que vergonha de vocês, militares. Vão tudo tomar no cu. (…) O povo se fodendo aqui, caralho. Bando de filhos da puta. Vanguardeiros é o caralho, vanguardeiros do cu”, afirmou o coronel.