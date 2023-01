Forças de Segurança do DF montam forte aparato policial na Esplanada à espera de um novo confronto bolsonarista

(Foto:Reprodução) – Forças de Segurança do Distrito Federal e nacionais estão com um forte aparato policial e de socorro à espera de um protesto bolsonarista na Esplanada do Ministérios, nesta quarta-feira (11/1).

De acordo com informações do Metrópoles, o ato está previsto para às 18h, mas até às 16h não havia sinal de manifestantes.

A prisão dos responsáveis pelos atos contra a democracia diminuiu o tom favorável a um golpe de Estado em grupos virtuais, que não fomentaram com o mesmo vigor do último domingo as pautas por novos ataques. A parcial de detidos é 1.187.

Nos arredores da Esplanada, todo o efetivo da Polícia Militar do DF, parte do contingente da Polícia Federal (PF) e da Força Nacional estão a postos. Agentes da Polícia Civil do DF também foram chamados a fim de reforçar o atendimento à cidade.

Fechada para veículos, a Esplanada tem dezenas de viaturas policiais, helicóptero e reforço do Batalhão de Cães.

Equipes do DF Legal também acompanham. Quase 10 vans e ônibus da PM foram posicionados. Dentro, capacetes, cassetetes e mais equipamentos de preparação contra confrontos.

A megaoperação é comandada pelo interventor federal na Segurança Pública do DF, Ricardo Cappelli. Em entrevista à imprensa, o também secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública garantiu que “não há hipótese de se repetir na capital o que aconteceu”.

Ele se referia ao ato antidemocrático, no qual vândalos bolsonaristas depredaram as sedes dos Três Poderes da República: o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF).

O interventor ainda mandou fechar a Esplanada dos Ministérios para se antecipar quanto à segurança do local. (Com informações de Agenda do poder | Roberta Ferpin | ManchetePolítica).

