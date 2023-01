Mecânico é atingido 2 vezes por barra de ferro e vídeo viraliza na internet: ‘Morreu, mas passa bem’

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Morreu, mas passa bem. Tá tudo certo. Ele diz que eu atingi porque queria herdar o Santana velho dele e R$ 25 mil reais de dívida”, brincou a vítima das atrapalhadas do genro. (As informações são do G1 Rio de Janeiro).

André afirmou que não soube até hoje quem publicou o vídeo do sogro sendo atingido duas vezes pela barra de ferro. Mas garantiu que Luiz Carlos não ficou chateado e nem chegou a brigar com a filha pelo ocorrido.

“Em um primeiro momento, todo mundo tomou um susto, queria saber se ele estava bem, mas depois foi só risada. O pessoal começou a dizer que já tinha assistido mais de 20 vezes para rir”, contou André, acrescentando que o sogro chegou a ser socorrido no momento do acidente.

Tudo ocorreu quando André tentava encaixar o ferro na porta da oficina mecânica, para fechá-lo, quando a peça cai e atinge o pé de Luiz Carlos. No vídeo que está circulando nas redes sociais, é possível ver o momento em que o sogro do vendedor queixa-se de dor e chega até retirar os sapatos. André levanta a estrutura, encaixa-a novamente, mas o ferro volta a cair e, desta vez, pega na cabeça de Luiz.

Apesar do susto inicial, o acidente terminou em boas risadas e o vídeo do momento já tem mais de 6 milhões de visualizações.

O auxiliar de mecânico Luiz Carlos Niegesk, de 64 anos, viralizou na internet ao ser atingido duas vezes por uma barra de ferro em uma oficina por causa das trapalhadas do genro, o vendedor André Luiz, de 20 anos, na última segunda-feira (9), em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

