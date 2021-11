Coronel Nunes é internado em São Paulo com problemas no coração; cirurgia não está descartada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A estratégia de Caboclo se escora em segmentos do Estatuto da CBF. Os trechos usados pelo cartola dizem que a ‘indicação segue o artigo 61 do estatuto da CBF, que diz que é o próprio presidente afastado quem deve escolher seu substituto temporário entre os vice-presidentes da entidade’.

A informação publicada pelo ‘ge’ conta que os médicos avaliam a necessidade de submeter Coronel Nunes, de 82 anos, a uma cirurgia. Na tarde de quarta-feira, o dirigente emitiu um pedido de licença médica à CBF com os relatórios médicos do Einstein.

A estratégia de Rogério Caboclo em voltar a mandar na CBF deu um passo atrás nesta quinta-feira. Afastado após punição da Comissão de Ética por assédio moral e sexual contra uma ex-funcionária, o cartola articulava um plano para recolocar o Coronel Nunes no comando da entidade e ter um homem de confiança nas entranhas da organização. Hoje, porém, Nunes foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por um problema no coração.

