Saiba quem é Silmara Miranda, ex-‘loira do Tchan’ que virou policial da PRF

Com informações do G1 DF

Depois que saiu do “É o Tchan”, quando estava com 26 anos, a ex-dançarina focou totalmente nos estudos. Ela chegou a cursar educação física, mas decidiu concluir a formação em Jornalismo. Em seguida, fez uma MBA (especialização) em jornalismo estratégico e em assessoria de imprensa.

A agente é formada em Jornalismo. Inicialmente, a servidora tomou posse na PRF na superintendência de Santa Catarina. Mas, atualmente, integra a equipe de comunicação social da corporação do DF. Aos 40 anos, Silmara é natural do Rio de Janeiro e tem uma filha de nove anos. Ela trabalha e mora em Brasília desde outubro de 2020. Antes, Silmara já havia morado no Distrito Federal e sonhava em voltar.

