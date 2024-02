Corpo com sinais de enforcamento é achado em canal de Belém

O corpo de um homem foi encontrado dentro do canal do Galo, no bairro do Barreiro, na madrugada de domingo (11). O pescoço da vítima tinha sinais de enforcamento.

Polícia Civil da Sacramenta deve aprofundar as investigações para esclarecer o assassinato que foi vítima um homem encontrado sem vida dentro do canal do Galo no Barreiro próximo da feira do Barreiro na madrugada do domingo de Carnaval (11).

De acordo com as primeiras informações um popular que passava na madrugada pelo canal do Galo ao olhar para dentro do canal percebeu que havia um homem jogado no local e logo acionou a Polícia Militar.

O Centro Integrado de Operações pelo rádio determinou que a viatura 0123 com o sargento Cristiano e soldado Romulo do 1º Batalhão se deslocasse para averiguar um possível corpo boiando no canal do Galo.

Chegando ao local do sinistro foi constatado o fato e informações colhidas pela guarnição junto a um vendedor de caranguejo que trabalhava próximo a vítima era conhecida apenas como “Neguinho” informando desconhecer o nome verdadeiro da vítima.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Militar sob o comando do sargento Nélio retirou a vítima do canal, uma vez que o mesmo se encontrava caído com a metade do corpo e rosto dentro d’água.

Logo foi acionado a Polícia Científica do Pará para a análise de local de crime e no final do perito criminal Gilberto informou que a vítima apresentava marcas no pescoço, sinais de ter sido enforcado antes de jogá-lo no canal.

O corpo do homem após periciado foi removido para o Instituto Médico Legal, para uma análise mais aprofundada e o suposto crime registrado na Polícia Civil.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/02/2024/11:57:33

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...