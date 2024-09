Corpo de barqueiro é encontrado nas águas da Hidrelétrica de Tucuruí | PA

A imagem mostra um militar do Corpo de Bombeiros próximo ao corpo do barqueiro José Bonifácio Vitorino de Sousa, que está coberto por um saco preto. (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte da vítima, que estava desaparecida desde o último sábado (7/9).

O corpo do barqueiro José Bonifácio Vitorino de Sousa, conhecido como “Parazinho”, foi encontrado na segunda-feira (9/9) nas águas da represa da Hidrelétrica de Tucuruí, sudeste do estado. Ele estava desaparecido desde o último sábado (7/9). A Polícia Civil, por meio de nota, informou nesta terça (10/9) que “solicitou perícias e investiga o caso por meio da delegacia de Tucuruí”. De acordo com o portal Correio de Carajás, a vítima viajava em uma canoa movida a rabeta com o amigo Raimundo Lopes de Araújo. Durante a viagem, os dois, supostamente, iniciaram uma discussão que evoluiu para uma luta corporal e resultou no naufrágio da embarcação no Lago de Tucuruí, levando ao desaparecimento de José Bonifácio.

Moradores da região ribeirinha encontraram o corpo da vítima nas margens da represa já na manhã de segunda-feira. As polícias Civil (PCPA), Científica (PCEPA) e também o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), foram acionados ao caso.

Em nota, o CBMPA informou nesta terça-feira (10/9) “que o corpo da vítima foi resgatado e entregue à Polícia Científica”. Além de comunicar a investigação do crime à Redação Integrada de O Liberal, a PCPA também conta com a ajuda de quem tiver algum detalhe que possa solucionar a morte de José. Qualquer informação pode ser repassada ao Disque-Denúncia. O número é o 181.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/2024/12:57:14

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...