Polícia Civil prende 7 suspeitos por associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e outros crimes

(Foto: Reprodução) – Força-tarefa contou com efetivo da Delegacia de Itaituba e o apoio da Polícia Militar do Pará (PMPA) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Nesta terça-feira (3), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Itaituba, deflagrou uma operação que resultou na prisão de sete suspeitos envolvidos com tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e posse e porte ilegal de arma de fogo, além do cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão, nos Estados do Pará e no Amazonas.

A força-tarefa contou com um efetivo operacional de 27 policiais civis que atuou nos dois Estados, e também com a equipe da Unidade de Castelo dos Sonhos. Além disso, a PCPA teve o apoio de 32 agentes: 16 da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e 16 da Polícia Militar do Pará (PMPA).

A operação iniciou a partir de informações que apontaram a participação de 12 suspeitos envolvidos na distribuição e venda de drogas em diversas localidades. Essas pessoas também teriam ligação com a criação de um núcleo destinado à lavagem de valores arrecadados, através da abertura de empresas de fachadas, principalmente, de venda e compra de veículos, o que movimentou R$ 12 milhões.

Diante das informações, houve a decretação da prisão dos 12 investigados pelas ações ilegais, sendo sete suspeitos presos pela Polícia Civil. Assim como também, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão para averiguar o caso e apurar os fatos.

“Durante o cumprimento dos mandados, um dos criminosos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo na cidade de Rurópolis e, com ele, foram encontradas uma pistola calibre 9mm e 15 munições. Já em relação aos mandados de busca e apreensão, foram apreendidos 7 veículos avaliados na quantia de R$ 800.000,00, duas espingardas e 200 g de material similar a maconha”, explica o diretor da Delegacia de Itaituba, delegado Pedro Victor.

Segurança Pública – A operação foi elaborada com o objetivo principal de coibir diversas práticas criminosas ocorridas entre os períodos dos anos de 2022 a 2024, como por exemplo, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e entre outras, a fim de reforçar ainda mais a segurança da população, e a preservação da ordem pública. As atividades relacionadas a operação foram realizadas na cidade de Manaus, capital do Amazonas, e também nas cidades de Itaituba, Rurópolis e Santarém, municípios do sudoeste e oeste do Pará.

A Polícia Civil continua com as investigações para localizar e prender outros suspeitos de envolvimento nos crimes.

Fonte: Jeferson Miranda – Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/12/2024/16:24:09

