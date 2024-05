Rodoviários da Grande Belém decidem não entrar em greve; entenda

Trabalhadores aceitam propostas e comemoram as vitórias durante a assembleia da categoria (Foto: Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A decisão foi tomada no final da tarde desta terça-feira (7) durante uma assembleia geral da categoria.

Representantes dos rodoviários da Grande Belém participaram de uma negociação com os empresários para decidir sobre questões de aumento de salário, auxílio-clínica, ticket-alimentação, além de algumas cláusulas sociais. O acordo foi repassado à classe trabalhadora, que decidiu não paralisar as atividades. A decisão foi tomada após reunião na tarde desta terça-feira (7). Há promessa de que em dois meses Belém receba uma frota de 300 novos coletivos com ar-condicionado e Wi-fi.

Eles negociaram o aumento de acordo com a inflação linear, além de garantias para as demais reinvindicações pedidas. Os rodoviários ainda conseguiram a anulação de uma determinação que limitava a apresentação de atestado médico em até 3 dias. Segundo a categoria, era uma ilegalidade.

De acordo com Ewerton Paixão, Presidente do Sindicato dos Rodoviários de Belém (Sintrebel)., a negociação com os empresários foi uma grande vitória, uma vez que considera a negociação com grandes avanços, pois após oito rodadas de negociação com a patronal foi colocado propostas. “Dentro das propostas da nossa ação coletiva a categoria avaliou e achou viável e aprovou. Nesse caso, saiu ganhando todo mundo, o trabalhador e a população”, diz Ewerton.

“Algumas exigências estão sendo atendidas, outras não. Quando terminarmos a reunião aqui vamos até o Centro de Formação dos Rodoviários de Belém para repassar o que foi discutido”, destaca Luciano Silva, que é diretor de Comunicação do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários das Empresas de Transporte Coletivo de Passageiros de Belém (Sintrebel).

Conquistas

O salário será baseado na inflação, que será divulgado 10 de maio e o Dieese prevê um reajuste entre 3,5 % a 4%. Outra pauta importante que foi possivel avançar é com relação ao passe livre aos rodoviários que estão de benefício previdenciário, a qual a patronal tinha suspendido todos os cartões.

“Essa foi uma das grandes vitórias”, destaca.

Na convenção coletiva, também foi discutida a garantia de campanha e políticas de práticas contra o assédio moral e sexual sofridos pela categoria. “Outro ponto importante foi a anulação de uma determinação que limitava a apresentação de atestado médico em até 3 dias. Isso era totalmente ilegal, ou sejam tivemos grandes avanços e conquistas após essas rodadas de negociações que ocorrem desde o mês de abril”, acrescenta Ewrton.

Na reunião com os empresários, aproximadamente de 30 pessoas representante da categoria participaram das negociações.

Frota

Hoje, a frota da Grande Belém é de aproximadamente mil coletivos. Esse número é considerado pequeno para a população. Mas o presidente Eerton explica que esse número reduziu em decorrência das linhas alternativas e dos transportes de aplicativos. “Mas ainda assim, diariamente a estimativa é que um milhão de passageiros usam as frotas na Grande Belém”, pontua o presidente do Sintrebel.A promessa feita aos rodoviários é que nos próximos dois meses Belém vai receber uma frota nova com ar condicionado e wi-fi. “A gente espera que realmente essa frota chegue, pois a população e os trabalhadores merecem”, pontua Ewerton. Antes da Pandemia, a Grande Belém contava com uma frota aproximada de dois mil coletivos.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/05/2024/08:02:12

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...