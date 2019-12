Corpo de bebê é encontrado em lixão no município de Colares, no Pará

Polícia encontrou o corpo entre caixas de papelão em estado de decomposição após denúncia anônima.

Um bebê foi encontrado morto em uma área de descarte de lixo, na quarta-feira (11), em Colares, nordeste do Pará.

De acordo com a Polícia Civil, uma denúncia anônima informou que o cadáver de um bebê foi encontrado no ‘Lixão de Colares’. Uma equipe da polícia foi deslocada para o local e confirmou o caso. No local, o corpo do bebê estava escondido entre caixas de papelão em estado de decomposição.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi acionado para realizar a perícias e a remoção do corpo. O caso foi registrado na delegacia do município, que abriu a investigação para apura os fatos.

