Operação PF prende três integrantes de quadrilha que fraudava cadastros em programas sociais no Pará

Há a suspeita de evolvimento de funcionários de uma lotérica, de prefeituras do interior e da Caixa Econômica Federal no esquema.

A Polícia Federal realizou na manhã desta quinta-feira (24) duas operações de combate a um grupo criminoso suspeito que falsificava documentos para realizar fraudes a Caixa Econômica Federal. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Belém e no interior do estado. Três pessoas foram presas.

A primeira operação, chamada de “Falsimônia”, investigou a ação de uma quadrilha especializada em falsificar documentos para o programa Bolsa Família. A quadrilha está sendo investigada desde março, após uma suspeita de tentar cadastrar senha e sacar o benefício sem a presença do beneficiário. O fato chamou a atenção da polícia, que identificou o envolvimento de funcionários de uma lotérica, de prefeituras do interior e da Caixa Econômica Federal no esquema.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos também na operação Safira, que investiga quadrilha especializada em sacar precatórios e requisições de pequeno valor (RPVS) de forma fraudulenta na Caixa Econômica Federal. Esta ação faz parte da segunda fase da operação Menecma, deflagrada em 2017. Além do Pará, mandados foram cumpridos em outros dois estados e no Distrito Federal. As investigações apontam que vinte e cinco precatórios foram sacados de forma irregular, causando um prejuízo de mais de cinco milhões de reais.

O G1 entrou em contato com a Caixa Econômica Federal, mas ainda não recebeu retorno.

