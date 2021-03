Corpo de garimpeiro é encontrado no porto do Sonrizal, em Jacareacanga

Corpo do Garimpeiro. Foto: Reprodução

Na manhã desta quinta-feira (11), militares do 72º Pelotão de Policia Militar de Jacareacanga foram acionados por populares, para verificar a informação de que um homem estava morto no porto do Sonrizal.

Uma guarnição foi ao local, onde constatou que o homem foi assassinado, provavelmente por um objeto cortante no lado esquerdo do peito. O corpo do homem, estava boiando nas águas, que ficam empossadas às margens do igarapé.

Segundo informações, o assassinato teria acontecido na noite de ontem (10). Como o local é muito escuro, ninguém teria visto o crime.

O porto do Sonrizal é muito usado nessa época de “inverno” quando as pessoas fazem embarque e desembarque de mercadorias e combustíveis para os garimpos. O fluxo de pessoas aumenta consideravelmente, já que os bares e lanchonetes são construídos nessa época no porto.

A vítima era conhecida por “Fala Fino”, e segundo informações, o homem, que é garimpeiro, teria chegado, ontem, do garimpo Juari e estava dormindo nas barracas que ficam alojados outros garimpeiros, às margens do igarapé do Sonrizal.

Segundo populares, o homem teria brigado com outro garimpeiro por causa de um lençol. Com base nas informações recolhidas pelos policiais, um homem foi preso suspeito de ter cometido o assassinato.

