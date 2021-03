JURUTI: USINA DE OXIGÊNIO EM OPERAÇÃO

Cem por cento do oxigênio do Hospital 9 de Abril já está sendo suprido pela usina de oxigênio providenciada pela Alcoa, em Juruti, no Oeste do Pará.

Após logística por ar e rios, instalações e testes, está em pleno funcionamento a usina de produção de gases medicinais alugada pela Alcoa.

Os colaboradores da empresa realizaram todas as instalações e montagem com apoio da empresa White Martins. A usina é interligada à rede do Hospital 9 de Abril, administrado pela Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, referenciado pelo Governo do Estado no tratamento da Covid-19 na região da Calha Norte.

A usina tem capacidade de produção de 480 metros cúbicos por dia de oxigênio, aumentando a autonomia dos leitos clínicos e de UTI, garantindo o funcionamento de ventiladores pulmonares e outros equipamentos fundamentais ao tratamento dos pacientes mais graves da Covid.

