Cogitado a ir para a Copa São Paulo de Futebol Jr., volante de 19 anos é encontrado morto em Almeirim

Chico Almeirim foi encontrado morto no sábado (28) — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Chico Almeirim disputava a Copa Oeste e o Campeonato Santareno Sub-20

Um volante de 19 anos foi encontrado morto em Almeirim, no oeste do Pará, na noite de sábado (28). De acordo com a Liga Esportiva de Santarém (LES) o jovem disputava a Copa Oeste, pela seleção de Almeirim e o Campeonato Santareno Sub-20 pela equipe do Flamengo.

Chico Almeirim, como era conhecido, foi encontrado morto por familiares. O jogador estava cogitado para disputa da Copa São Paulo de Futebol Jr.

Ao GloboEsporte.com, amigos do atleta disseram que o Chico não aparentava ter inimizades ou problemas pessoais que o levassem a cometer suicídio.

Na crônica esportiva o atleta era considerado uma das promessas do futebol santareno. O radialista Peninha Povão disse que Chico tinha muita qualidade.

– Jogador muito pegador, “chegava junto”, pegava muito cartão devido ser muito ríspido nas jogadas, na marcação – contou Peninha em entrevista ao repórter da 94 FM, Bena Santana.

Por Dominique Cavaleiro, GloboEsporte.com Santarém — PA

