Corpo de homem é encontrado boiando às margens do rio Tocantins, no sudeste do Pará — Foto: Bombeiros/Divulgação.

A vítima ainda não foi identificada e a polícia segue investigando.

A Polícia Civil de Marabá foi acionada durante uma ronda na última quinta-feira (19), após um corpo ser encontrado boiando às margens do rio Tocantins, na região sudeste do Pará. A vítima é um homem, com idade entre 35 e 40 anos e vestia uma camisa de cor vinho.

Segundo a Polícia Científica, o homem foi vítima de arma de fogo com pelo menos um disparo na região do peito direito. Dentre os detalhes informados, o corpo ainda se encontrava em estado de putrefação devido a quantidade de dias boiando no rio.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Marabá para identificar a vítima e localizar o autor do crime. Informações sobre o ocorrido podem ser denunciadas pelo 181. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 20/01/2023

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...