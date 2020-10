Ufopa reabre inscrições para os cursos de Engenharia Sanitária e Ambiental e Agronomia

Processo seletivo — Foto: Reprodução/Redes sociais

As inscrições para o Processo Seletivo Especial (Prosel) 2020 da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) foram reabertas até o dia 12 de novembro. Há 90 vagas para os cursos de graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental e em Agronomia.

O Prosel é ofertado pela Ufopa dentro do Programa Forma Pará do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet).

Os cursos serão ofertados na modalidade presencial, sendo o de Engenharia Sanitária e Ambiental no polo de Novo Progresso e o de Agronomia, em Rurópolis. As aulas têm previsão para começar no próximo ano, com início da turma de Engenharia Sanitária e Ambiental em março e Agronomia em agosto.

Inscrições

A inscrição deve ser feita exclusivamente no site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), até o dia 12 de novembro. O candidato deverá, primeiramente, fazer um cadastro e, em seguida, preencher o formulário eletrônico de requerimento de inscrição.

Haverá cobrança de taxa no valor R$ 80,00. Aqueles candidatos já inscritos que perderam o primeiro prazo de pagamento podem emitir um novo boleto e pagar até 13 de novembro.

Prova

A aplicação da prova de conhecimentos será no dia 13 de dezembro, das 8h às 12h. A seleção conterá prova objetiva, com 35 questões de múltipla escolha, e prova de redação, de no mínimo 20 linhas e máximo 30.

A divulgação do resultado final preliminar do Prosel está prevista para até o dia 8 de janeiro de 2021. Haverá dois dias após essa data para recurso contra o resultado e cinco dias após o prazo de recurso para divulgação do resultado final definitivo.

Por G1 Santarém — PA

