Corpo de jovem de 19 anos é encontrado no Pará

Caso ficará sob cuidados da Polícia Cientifica Foto:Irene Almeida / Diário do Pará.

Corpo de um homem passará por perícia pela Polícia Cientifica

Equipes da Polícia Militar juntamente com as do Grupamento Marítimo encontrou um corpo na Baía do Guajará, em Belém, após buscas iniciadas desde a última terça-feira (15).

A ocorrência foi confirmada no início da tarde desta quarta-feira (17). Um cadáver não identificado foi encontrado por policiais. O corpo que aparenta ser de um homem será conduzido para o píer de propriedade da Secretaria de Segurança Pública do Pará (SEGUP).

Em contato com a reportagem, a família confirmou que o corpo encontrado é do jovem Ruan Monteiro, de 19 anos, que estava desaparecido desde a noite da última sexta-feira (11), no bairro do Tapanã, na capital paraense.

O corpo passará por perícia da Polícia Cientifica e será liberado para a família realizar velório e sepultamento.

A Polícia dará prosseguimento às investigações em busca de mais detalhes sobre o ocorrido.

Fonte: Diego Beckman / DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/08/2023/16:07:08

