Polícia identifica dois jovens executados em Parauapebas

Por:Redação Integrada com informações do site Pebinha de Açúcar

De acordo com a Divisão de Homicídios, da 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas, os homens balearam e mataram os dois. Os agentes de segurança pública já iniciaram as investigações para tentar identificar os responsáveis pelos crimes, que chamou a atenção em Parauapebas.

Os dois jovens executados nesta quarta-feira (14) às proximidades da Escola Municipal Faruk Salmen, no bairro Guanabara, em Parauapebas, foram identificados como Leonardo de Jesus Oliveira, 22 anos, e Raimundo Nonato Peixoto, de 24 anos. Eles foram mortos por volta de 20h por homens que estavam em um carro prata, no município do sudeste estadual.

