MPE e MPF recomendam medidas de proteção a indígenas contra a Covid-19 no sudeste do PA

A Sespa informou que desde o início da pandemia, atua com medidas preventivas junto às populações indígenas em parceria com os distritos sanitários especiais indígenas.

Entre às ações recomendadas está a elaboração de materiais informativos para orinetar as populações indígenas. Além disso, o documento pede a construção de planos emergenciais para atender as comunidades que registrarem casos de Covid-19.

A recomendação diz respeito às etnias Atikum, Karajás, Kayapó e Xicrin. Todas ficam no sudeste do Pará.

Os ministérios públicos Estadual e Federal fizeram uma recomendação conjunta à Secretaria de Saúde do Pará (Sespa), à Fundação Nacional do Índio (Funai), e às prefeituras de oito municípios do estado, pedindo medidas para proteger quatro povos indígenas contra a Covid-19.

